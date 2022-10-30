وفاة عملاق الروك آند رول جيري لي لويس عن عمرٍ يناهز 87 عام
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وفاة عملاق الروك آند رول جيري لي لويس عن عمرٍ يناهز 87 عام

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العرب اليوم - وفاة عملاق الروك آند رول جيري لي لويس عن عمرٍ يناهز 87 عام

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واشنطن - العرب اليوم

توفي أسطورة العصر الذهبي لموسيقى الروك أند رول، "جيري لي لويس"، يوم أمس الجمعة، 28 أكتوبر، عن عمرٍ يناهز 87 عاماً، في منزله بمقاطعة ديسوتو، ميسيسيبي، مع زوجته السابعة "جوديث" إلى جانبه، وفقًا لعدة تقارير إعلامية، وتأكيد وكيل أعماله، الذي وصفه بأنه ربما آخر رمز حقيقي وعظيم لميلاد موسيقى الروك أند رول. على الرغم من أن سبب الوفاة ما زال مجهولاً، إلا أن الموسيقار كان يعاني من عدة مشاكل صحية منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2019 أجبرته على إلغاء جميع حفلاته الموسيقية وظهوره العام.

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وفاة عملاق الروك آند رول جيري لي لويس عن عمرٍ يناهز 87 عام وفاة عملاق الروك آند رول جيري لي لويس عن عمرٍ يناهز 87 عام



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