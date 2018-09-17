أنهت الفنانة ميرهان حسين تصوير دورها فى مسلسل "الأب الروحى 2" منذ أيام قليلة والذي من المقرر أن يعرض على قناة دي إم سي خلال الفترة المقبلة.

"الأب الروحي 2"، يشارك في بطولته "سوسن بدر، وأحمد عبد العزيز، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود الجندي، ووفاء سالم، وإيهاب فهمي ومحمد عز وعمرو صحصاح وآخرون، من تأليف هاني سرحان، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثاني محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسني وهادي الجيار ولطفي لبيب وحنان شوقي وجمال عبدالناصر ومحمد التاجي وإيمان أبو طالب".

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل "أيوب" والذي حصلت من خلال دورها فيه على جائزة بمهرجان الفضائيات العربية.