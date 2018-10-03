أحمد الفيشاوي يثير الجدل بعد نشر صوره مع زوجته

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستغرام"، بصور له برفقة زوجته ندى الكامل من مشاركتهما في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بينما لم يسلم من انتقادات جمهوره وسخريتهم وذلك بعد قيامه بتعديل الصور حتى يظهر زوجته بخصر نحيل، فقام بتعديلها ولكنها أظهرت الخصر متعرجًا ومُلاحظًا لمتابعيه والذين عقدوا مقارنة بين الصور قبل التعديل وبعده.
وبسبب الانتقادات قام الفيشاوي بحذف الصور وأغلق خاصية التعليقات على الصور الأخرى، ثم قام بحذف الصور بعد ساعات من نشرها بسبب التعليقات السلبية التي حازت عليها الصور.
يُذكر أن الفيشاوي الصغير احتفل بزفافه على ندى الكامل على أحد الشواطئ في الجونة، بحضور عدد من أصدقائهما، والفنان باسم سمرة والإعلامية بوسي شلبي، حيث ارتدت زوجته فستان أبيض اللون مفتوح من منطقة الصدر وقصير، فيما وصف المتابعين إطلالتها بالجريئة.
وكان أحمد الفيشاوي، قد احتفل بخطوبته على الكامل في شهر مايو/أيار الماضي، واحتفلا بزفافهما في 20 يونيو/حزيران، وكان أول ظهور إعلامي لها معه خلال مشاركته في العرض الخاص لفيلمه الجديد "عيار ناري" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، علمًا أن الفنان المصري أصبح حديث كل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قبلاته لزوجته على السجادة الحمراء قبل عرض فيلمه.
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يمكننا التنبؤ بما سترتديه ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، بعد حضورها عرض أزياء مصممها المفضل "جيفنشي" الذي قدم أحدث مجموعاته في أسبوع الموضة في باريس. وقدمت كلير وايت كيلر، رئيسة دار أزياء "جيفنشي"، وهي المرأة التي صممت فستان زفاف دوقة ساسيكس، مجموعة من التصميمات الفاخرة والمستوحاة من الثمانينات، في باريس يوم الأحد , واختارت ميغان (37 عامًا) العديد من تصاميم جيفنشي خلال سنتها الأولى كدوقة ، وكانت مجموعة صيف وربيع 2019 الجديدة أكثر من مجرد تلميح عن تألق ماركل من فستان سهرة أسود إلى ثوب سهرة أخضر براق. وحظيت المجموعة الجديدة بإشادة واسعة من قبل المطلعين على الموضة ، حيث أعلنت مجلة "Fashionista" أن المجموعة الجديدة "متطورة وأنيقة وفاخرة" , ووصف تايلر ماكول ، الخبير في الموضة، التصاميم بأنها "مثيرة" في الوقت الذي أثنى فيه على السروال القصير والفساتين المسائية. وكانت معظم
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