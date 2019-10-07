بعد إلغاء حفله إبن عبدالمجيد عبدالله يكشف حالة والده الصحية

بعد المعلومات المتفاوتة التي انتشرت عن إلغاء حفل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله في المملكة العربية السعودية بسبب حالته الصحية السيئة، كشف ابنه عبد الله حقيقة الأمر وطمأن الجمهور.

وقال عبد الله في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "لكل من سألني عن الوالد بطمنكم كجمهوره ومتى ما يكون جاهز يظهر على المسرح صدقوني ما هيبخل عليكم"، مؤكداً أن "جمهوره غالي عليه كتير وأتوقع أنكم تعرفون".

وجاء هذا المقطع التوضيحي من نجل النجم السعودي بعد الاخبار التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي حول غيابه عن "موسم الرياض" لأسبا قيل بأنها صحية.

وكان الفنان راشد الماجد عبر عن أسفه لغيابه ونشر تغريدة على تويتر قال فيها "ألف سلامة عليك يا بو عبدالله يا ملك الساحة الفنية".