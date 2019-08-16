وفاة والد الفنان اللبناني جاد نخلة

فُجع الفنان اللبناني جاد نخلة بوفاة والده كميل سليمان نخلة، ونعاه عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

واحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر امس (الخميس) في كنيسة مار الياس الحي في عانا.

وتقبل التعازي يومي الجمعة في صالون الكنيسة، ويوم السبت في كنيسة سانت ريتا في حرش تابت في ضواحي العاصمة بيروت.

ذكر أن نخلة غاب لفترة عن الساحة الفنية، إذ كانت آخر إصداراته عام 2018، وهي أغنية "​هدي بحلاكي​" الذي صورها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات سعيد سرور وألحان شادي جارور. وقد أطل مؤخراً على معجبيه في برنامج "بيت الكل" على إحدى الشاشات اللبنانية.