وفاة الفنانة المغربية الحاجة الحمداوية

توفيت صباح اليوم، المطربة الشعبية المغربية الحاجة الحمداوية، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد مرورها بوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى غرفة الإنعاش منذ الخميس الماضي بإحدى مستشفيات الرباط، بحسب عدد من المواقع المحلية وصفت المواقع المغربية الحاجة الحمداوية، بإحدى أيقونات الغناء والمشهد الفني الشعبي، بأغانيتها المتميزة منذ عقود، بعدما بدأت مسيرتها في الستينات، والسبعينيات، قبل أن تعلن اعتزالها الغناء خلال الأشهر الماضية.

مرض الحاجة الحمداوية

عانت الحاجة الحمداوية، من مضاعفات إصابتها بمرض سرطان الدم، ومعاناتها مع أمراض الشيخوخة، وسلمت الراية للمغنية المعروفة كزينة عويطة، ابنة العداء الشهير سعيد عويطة، التي تمكنت من الحصول على التراث الغنائي لأعمال الفنانة الراحلة. وقالت كزينة في تصريحات إعلامية من قبل، إنها سعيدة وفخورة بهدية الحاجة الحمداوية إليها، وستسعى للحفاظ عليها بالعمل على نشرها عالميا، والحفاظ على لمستها الخاصة في الأغاني التراثية التي لن تمس من أصالتها ولحنها الأصلي.