طرح المطرب عمرو دياب، أغنية جديدة بعنوان "يتعلموا" اليوم، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وهي أغنية ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "كل حياتي".
وتقول كلمات الأغنية: "يتعلموا ويقلدوا.. ده مش بعيد يتعقدوا.. شوف هما فين وحبيبي فين.. ماشافوش كدة ولا يحلموا".
وطرح عمرو دياب منذ أيام قليلة عددا من أغاني ألبومه الجديد منها أغنية "ده لو اتساب" و"هدد" و"كل حياتي" وكان من المقرر أن يتم طرح الألبوم بأكمله يوم 10 سبتمبر الجاري إلا أنه تم تأجيله.
يذكر أن احدث حفلات الهضبة كانت في الساحل الشمالي وسط حضور الآلاف من عشاقه ومحبيه.
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