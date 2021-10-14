وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق عن عمر يناهز 76 عاما والنجوم ينعونه
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وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق عن عمر يناهز 76 عاما والنجوم ينعونه

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العرب اليوم - وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق عن عمر يناهز 76 عاما والنجوم ينعونه

وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق
القاهرة - العرب اليوم

وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق عن عمر يناهز 76 عاما قدم خلالها مجموعة من أبرز الأعمال للسينما الكويتية والعربية والتي حققت نجاحا على المستوى العربي والدولي.خالد الصديق المخرج الكويتي أعلن عن وفاته صباح اليوم الخميس الناقد السينمائي الكويتي عبدالستار ناجي حيث نشر صورة للمخرج الكويتي الراحل نعاه من خلالها فكتب: "المخرج السينمائي الكويتي خالد الصديق في ذمة الله"، ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل وفاة المخرج الكويتي الراحل او موعد جناته.

خالد الصديق نعاه العديد من النجوم في الساعات الماضية ودعو له بالرحمة وكان من بينهم الفنان حبيب غلوم الذي علق على وفاة المخرج الراحل فكتب: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الله يرحمه ويغفر له إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما نشر كذلك الفنان عبدالله بوشهري تغريدة عبر حسابه على "تويتر" نعى فيها المخرج الراحل فكتب: "إنا لله وإنا اليه راجعون، رحم المولى الراحل القدير خالد الصديق تعازيي الحارة وأسرتي لآل الصديق الكرام وأهلهم وأنسباؤهم وأحبتهم برحيل قامة فنية كويتية ومخرج قدير، يخلف عليك بالجنة ونعيمها يالغالي"، كما نعى كذلك المخرج الراحل كل من الفنانة هدى حسين، وعلياء الكاظمي، والإعلامي الكويتي حمود محمد البغيلي، والمؤلف محمد الشريدة.

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وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق عن عمر يناهز 76 عاما والنجوم ينعونه وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق عن عمر يناهز 76 عاما والنجوم ينعونه



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