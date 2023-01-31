وفاة سيندي ويليامز نجمة Laverne & Shirley عن 75 عامًا

أعلنت أسرة الفنانه العالمية سيندي ويليامز عن وفاتها عن عمر يناهز الـ 75 عاما بعد صراع قصير مع المرض .

وجاء اعلان وفاة سيندي ويليامز من خلال بيان للاسرة نصه كالاني "لقد جلبت وفاة والدتنا الطيبة والمرحة سيندي ويليامز حزنا لا يقهر لا يمكن التعبير عنه حقا".

وتابع البيان "معرفتنا بها وحبها كانا فرحتنا وامتيازنا. كانت فريدة وجميلة وكريمة ولديها حس دعابة رائع وروح مشرقة أحبها الجميع ".