وفاة الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي عن 64 عامًا
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وفاة الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي عن 64 عامًا

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العرب اليوم - وفاة الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي عن 64 عامًا

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القاهرة ـ العرب اليوم

أعلنت أسرة المخرج المسرحي محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوي، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمدافن أكتوبر، الذى رحل عن عمر ناهز الـ63 عامًا.

يذكر أن محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أميركا وعاد، ومن أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدًا.

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وفاة الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي عن 64 عامًا وفاة الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي عن 64 عامًا



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