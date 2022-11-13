أعلنت الفنانة عايدة فهمي، اليوم الأحد وفاة شقيقها الفنان سامي فهمي، دون الكشف عن موعد أو مكان تشييع جثمان الفقيد وقبول العزاء. ونشرت عايدة فهمي، صورة لشقيقها عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك، ونعته رسميا بقولها: أخويا سامي فهمي في ذمة الله أدعو له.