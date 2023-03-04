وفاة الممثل الأميركي توم سايزمور عن 61 عاما

توفي الممثل الأميركي توم سايزمور المعروف بدوره في فيلم "إنقاذ الجندي رايان" أو"سايفينغ برايفت رايان"، عن عمر ناهز 61 عاما بحسب ما أعلن مدير أعماله تشارلز لاغو، أمس الجمعة. وقال لاغو في بيان "أعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل توماس إدورد سايزمور المعروف باسم "توم سايزمور" بسلام في مستشفى سانت جوزف في بوربانك" بكاليفورنيا، مضيفاً انّ "أخاه بول وأبناءه جايدن وجاغر.. كانا بجانبه"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.وكان الممثل يعاني تمدداً في الأوعية الدموية داخل المخّ منذ فبراير، ونُزعت أجهزة الإنعاش عنه الجمعة.وقبل بضعة أيام، خلص الأطباء إلى أنّ أي تدخل طبي لم يعد نافعاً في وضعه، بحسب لاغو.