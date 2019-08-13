طرح المطرب الإماراتى حسين الجسمى برومو أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "مهم جدا" عبر حسابه الرسمى بموقع الصور "إنستجرام"، لتشويق الجمهور قبل إطلاقها رسميا عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، واعتاد الجسمى على طرح أغانيه على طريقة السينجل وعزف عن فكرة طرح ألبومات غنائية بالأسواق، إضافة إلى أنه ينتج أغانيه من ماله الخاص، ولم يتعاقد مع أي شركة لإنتاج أعماله الغنائية.

وكانت آخر أعمال المطرب الإماراتى أغنية "أعز الناس" وحقق من خلالها نجاحا ملحوظا والأغنية من كلمات الشاعر سلطان بن محمد رؤية، وألحان: حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.