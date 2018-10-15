وفاة الفنان أحمد عبد الوارث بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل الفنان الكبير أحمد عبد الوارث بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 71 عامًا، وتواجد الفنان القدير على مدار الأيام الماضية فى أحد مستشفيات كوبرى القبة، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان أو العزاء.



وكان آخر ظهور للفنان الكبير أحمد عبد الوارث فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "أرض جو"، للنجمة غادة عبد الرازق، أما فى السينما فكان من خلال فيلم "المشخصاتى 2" مع الفنان تامر عبد المنعم.