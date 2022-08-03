وفاة الموسيقار اللبناني الكبير إحسان المنذر

توفي فجر اليوم الموسيقار اللبنانى إحسان المنذر، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاما. ويعتبر إحسانن واحدا من أشهر الموسيقيين في لبنان، نال جوائز عدة منها: الجائزة الأولى من تونس سنة 1994 في مهرجان "الميكروفون الذهبي" عن أغنية "لا أريد اعتذارا" (بصوت سمية بعلبكي)، والجائزة الثانية سنة 1996 في مهرجان القاهرة للاعلام عن أغنية "نهر الأيام" بصوت لور عبس (شعر إيليا أبو شديد).