وفاة الممثل الكوميدي ريتشارد بيلزر عن عمر 78 عاماً
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وفاة الممثل الكوميدي ريتشارد بيلزر عن عمر 78 عاماً

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العرب اليوم - وفاة الممثل الكوميدي ريتشارد بيلزر عن عمر 78 عاماً

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واشنطن ـ العرب اليوم

توفي المؤلف والممثل الكوميدي المعروف ببطولة فيلم Law & Order: Special Victims Unit، ريتشارد بيلزر عن عمرٍ يناهز 78 عاماً. وقد أكد كاتب Late Show with David Letterman؛ بيل سكيفت، خبر وفاة بيلزر، حيث قال لـ PEOPLE أن بيلزر توفي في منزله في بوزول في جنوب غرب فرنسا بسلام مع العائلة إلى جانبه.

كان بيلزر يعاني من بعض المخاوف الصحية في الماضي، حيث نجا من مرض السرطان في عام 1983، والذي ألهم في النهاية فيلمه الكوميدي HBO الخاص عام 1997 بعنوان Another Lone Nut.
أبرز أعمال ريتشارد بيلزر التمثيلية

اشتهر بيلزر بدوره كمحقق جون مونش في Law & Order: Special Victims Unit. بعد تأليف دوره في مسلسل Homicide: Life on the Street في NBC في عام 1993 وإعادة تمثيل الشخصية في سلسلة Law & Order. ظهر في ما يقرب من 330 حلقة من SVU بين عامي 1999 و2013، مع حلقتين إضافتين في 2014 و2016.
تشمل أبرز الأحداث التمثيلية الأخرى من مهنة بيلزر دوره في فيلم Scarface عام 1983، دوره كرئيس في فيلم Species II عام 1998 و مسلسل The Flash عام 1991.
خارج الشاشة، كان بيلزر يتمتع بمهنة كوميدية محبوبة، وكان صريحاً حول إيمانه بنظريات المؤامرة المختلفة. غالباً ما يغوص في الثقافة الأمريكية، والتاريخ، وكان يشارك وجهات نظره الفريدة في كل مكان من على المسرح إلى الكتب.
في عام 2016، أصدر بيلزر كتاب Hit List: An In Deep Investigation في الوفيات الغامضة لشهود اغتيال جون كنيدي. تشمل كتبه الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر UFOs, JFK, and Elvis: Conspiracies You Don't Have to Be Crazy to Believe، وكتابDead Wrong: Straight Facts on the Country's Most Controversial Cover-Upsالأكثر إثارة للجدل في البلاد.
ريتشارد بيلزر وحياته العائلية
عاش ريتشارد بيلزر مع زوجته هارلي ماكبرايد، التي تزوجها عام 1985. ليس لديهما أطفال، في حين ماكبرايد لديها من الأبناء جيسيكا وشانون بينتون، من علاقة سابقة.
في محادثة عام 2010 مع مجلة Cesar's Way Magazine، أرجع الفضل إلى كلبه بيبي في إطالة عمره، حيث قال: "لدي القليل من المزاج، وإذا شعرت بالضيق، فإن الكلب يشعر بذلك. لذا فإن الكلب سيجعلني أعيش لفترة أطول".

 

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وفاة الممثل الكوميدي ريتشارد بيلزر عن عمر 78 عاماً وفاة الممثل الكوميدي ريتشارد بيلزر عن عمر 78 عاماً



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