وفاة ابنة اسمهان الأميرة كاميليا حسن الأطرش عن عمر 85 عاماً

نعت جمعية محبى فريد الأطرش الأميرة كاميليا حسن الأطرش الابنة الوحيدة للمطربة الراحلة أسمهان، وأكدت الجمعية في بيان رسمي أن كاميليا توفت عن عمر يناهز 85 عاماً، وسيتم دفنها اليوم الاثنين، وتقام مراسم العزاء يوم الأربعاء المقبل.

وقال عادل فؤاد الأطرش رئيس جمعية محبى فريد الأطرش: ينعى لكم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش كل آل الأطرش فى مصر والوطن العربي وفاة المرحومة الأميرة كاميليا الأطرش.

وأضاف في البيان الرسمي: انتقلت الى دنيا الحق اليوم الاميرة كاميليا حسن الاطرش بنت الاميره اسمهان الاطرش عن عمر ٨٥ عام وسوف يصلي على جثمانها الطاهر الاثنين الموفق ٢٠/ ٢ /٢٠٢٢ الساعة الوحدة ظهر فى بيروت رحم الله الاميره كاميليا حسن الاطرش بنت الاميره اسمهان الأطرش

وكشفت الصفحة عن مكان تشييع الجنازة، حيث ستقام صلاة الجنازة عليها في بيروت، وتوارى الثرى في مدافن العائلة، ويُقام سرادق العزاء يوم الأربعاء المقبل بدار الطائفة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الخامسة عصراً.