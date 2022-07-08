وافت المنية الممثل الأميركي جيمس كان عن عمر ناهز 82 عاماً وفق ما أعلنت عائلته في بيان جاء فيه: "الأسرة تقدر الحب الغامر والتعازي القلبية وتطالبكم بالاستمرار في احترام خصوصيتها خلال هذ الوقت العصيب" واشتهر الراحل بدور "سوني كورليوني" أحد أبناء زعيم عصابة المافيا في فيلم "العرّاب" The Godfather الشهير.