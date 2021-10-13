حريق هائل في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في مصر

وقع حريق ضخم في قاعة المؤتمرات، المقرر أن تشهد افتتاح مهرجان الجونة غدا الخميس، وجرى الاستعانة بعربيات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، الذي ما يزال مشتعلا حتى الآن.