حريق هائل في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في مصر
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حريق هائل في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في مصر

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العرب اليوم - حريق هائل في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في مصر

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القاهرة ـ العرب اليوم

وقع حريق ضخم في قاعة المؤتمرات، المقرر أن تشهد افتتاح مهرجان الجونة غدا الخميس، وجرى الاستعانة بعربيات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، الذي ما يزال مشتعلا حتى الآن.

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حريق هائل في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في مصر حريق هائل في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في مصر



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