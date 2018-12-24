مشاهير تمسكوا ببعضهم رغم معارضة الجميع

الحب لا يعرف المستحيل، نجد أن هناك العديد من المشاهير وفنانين هوليوود قرروا البقاء مع بعضهم البعض والتمسك بحبهم بالرغم من أى حروب من الجماهير تعرضوا لها، وهذا أثبت حبهم الذى تحدى أسوار هائلة بنيت أمامهم، تعرف عليهم.

هايلى بالدوين وجاستن بيبر

تعرضا ثنائى هوليوود المطرب الشهير جاستن بيبر وخطيبته عارضة الأزياء هايلى بالدوين إلى العديد من التنمر عبر وسائل التواصل الإجتماعى، وهذا بسبب ترك جاستن بيبر للمطربة العالمية سيلينا جوميز والتسرع إلى خطبة هايلى بالدوين، الأمر الذى ترك سيلينا جوميز تصاب بإضطرابات عقلية وتدخل مصحة التأهيل النفسى.

كلوي كاردشيان وحبيبها تريستان طومسون

اضطرت نجمة تليفزيون الواقع كلوى كاردشيان إلى العودة مرة آخرى إلى حبيبها طومسون بعد خيانته لها وتعرضت للكثير من المشاكل مع عائلتها وأصدقائها بسبب أنها لم تحافظ على كرامتها وعادت له، وتركها أصدقائها وشعرت بالوحدة، ولكن بالرغم من هذا استمرت معه حتى الآن.

ميغان ماركل والأمير هارى

بعد الحب الذى شهده الجميع وقبل أن تصبح دوقة، كانت ميغان ماركل فنانة بهوليوود ولها نجاحات كبيرة فى عالم الفن، ولكن واجهت العديد من المشاكل مع أبيها ماركل وأختها حيث رفضوا ارتباطها بالأمير، هذا بالإضافة إلى كسرهم لقواعد القصر بسبب حبهم الذى تجاوز أى أسوار.