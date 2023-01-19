اختفاء جوليان ساندز الممثل البريطانى الشهير وسط جليد جبال كاليفورنيا

اختفى الممثل البريطانى، جوليان ساندز، 65 عاما، وهو يتنزه فى منطقة مغطاة بالجليد، فى سلسلة جبال كاليفورنيا شديدة الخطورة بعد عاصفة شتوية قاسية.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، كشفت الشرطة أن ساندز، النجم البريطانى للأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار، مفقود منذ ما يقرب من أسبوع فى سلسلة جبال فى كاليفورنيا حيث لقى اثنان من المتنزهين حتفهما فى الأسابيع الأخيرة