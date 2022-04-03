يواصل النجم العالمي، ويل سميث، تصدره المشهد بعد صفعه للممثل الكوميدي، كريس روك، في حفل جوائز الأوسكار الأخير، عقب دعابة أطلقها كروس بحق زوجة سميث.وقررت شركة Netflix منتج العمل الجديد لويل سميث إيقاف العمل بعد الجدل الناجم عن "صفعة الأوسكار" الصادمة.

وكان من المقرر إخراج فيلم Fast And loose من قبل المخرج David Leitch لكنه انسحب من المشروع قبل أسبوع واحد فقط من حفل توزيع جوائزالأوسكار.

واختارت شركة Netflix عدم التعليق على الحادثة الشهيرة التي حصلت في الأوسكار، وبحسب صحيفة ديلي ميل فقد وردت معلومات تفيد بتردد Netflix في المضي بهذا الفيلم بعد هجوم ويل سميث المثير للجدل في حفل الأوسكار الأخير، ولكن من غير المعروف ما إذا كان المشروع سيُقتل، أو ما إذا كانت الشركة المنتجة ستبحث عن بطل آخر ومخرج جديد للقصة.

وكان قد أعلن النجم الأمريكي ويل سميث عن استقالته من أكاديمية الأوسكار للفنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار، بعد واقعة صفعه الممثل كريس روك خلال حفل توزيع جوائزالأوسكار الأخير.