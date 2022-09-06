توفي قائد الأوركسترا الألماني لارس فوجت عن عمر يناهز 51 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، على ما أعلنت الوكالة التي تتولى إدارة أعماله.

وكتبت وكالة "أسكوناس هولت" عبر "تويتر": "نعلن ببالغ الأسى وفاة عازف البيانو وقائد الأوركسترا الألماني لارس فوجت". وأضافت: "لارس رحل ظهر اليوم بسلام محاطاً بأسرته بعد صراع مع مرض السرطان".