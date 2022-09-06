وفاة الموسيقار الألماني لارس فوجت بعد صراع مع السرطان
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وفاة الموسيقار الألماني "لارس فوجت" بعد صراع مع السرطان

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العرب اليوم - وفاة الموسيقار الألماني "لارس فوجت" بعد صراع مع السرطان

برلين-العرب اليوم

توفي قائد الأوركسترا الألماني لارس فوجت عن عمر يناهز 51 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، على ما أعلنت الوكالة التي تتولى إدارة أعماله.

وكتبت وكالة "أسكوناس هولت" عبر "تويتر": "نعلن ببالغ الأسى وفاة عازف البيانو وقائد الأوركسترا الألماني لارس فوجت". وأضافت: "لارس رحل ظهر اليوم بسلام محاطاً بأسرته بعد صراع مع مرض السرطان".

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وفاة الموسيقار الألماني لارس فوجت بعد صراع مع السرطان وفاة الموسيقار الألماني لارس فوجت بعد صراع مع السرطان



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