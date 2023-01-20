وفاة المغني الأميركي ديفيد كروسبي عن عمر ناهز 81 عاماً

توفي المغني الأمريكي ديفيد كروسبي الذي شارك في تأسيس فرقة "بيردس" قبل أن يتألق مع فرقة "كروسبي، ستيلز ناش أند يونغ" وكان رائد مزيج من موسيقى الروك والفولك.

ونقل وكيل أعمال كروسبي عن أحد أفراد أسرته تأكيده وفاته، لكنه لم يوضح في تصريح لوكالة "فرانس برس" أسباب الوفاة". وأشار البيان إلى أن المغني توفي محاطا بزوجته وابنه دجانغو، لكنه لم يحدد تاريخ الوفاة.

وكانت مجلة "فراييتي" السباقة إلى إعلان وفاة الموسيقي الذي كان له تأثير كبير على موسيقى ستينيات القرن 20 وسبعيناتيه في الولايات المتحدة، ناقلة عن زوجته جان دانس قولها في تصريح خاص "إنه كان مريضا منذ مدة طويلة".

وجاء في بيان الزوجة الذي نشرته "فراييتي" حصريا "رغم أنه لم يعد بيننا، فإن إنسانيته وروحه الطيبة ستستمران في إرشادنا وستكونان مصدر إلهام. وسيستمر إرثه من خلال موسيقاه الأسطورية".

وكان ديفيد كروسبي المولود في كاليفورنيا في 14 غشت 1941 لأبوين ينتميان إلى عائلتين نيويوركيتين بارزتين، أسس قبل بلوغه الخامسة والعشرين فرقة "بيردس" التي كانت تمزج موسيقى الروك الإنجليزية المنشأ بموسيقى الفولك الأميركية التقليدية.

وبعد ابعاده عن "بيردس" بسبب خلافات، بدأ عامي 1967 و 1968 التعاون مع كل من ستيفن ستيلز من "بفالو سبينغفيلدز" وغراهام ناش من "هوليز" وجوني ميتشل والكندي نيل يونغ.