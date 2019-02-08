علّق مطرب لبناني على غناء مقدّمة البرامج منى أبو حمزة في برنامج (ديو المشاهير) حيث رافقها عزفاً على البيانو أسامة الرحباني بالقول: هذه المرأة متعدّدة المواهب وقد فاجأتنا بموهبة الغناء وهي أفضل بكثير من عدد من الذين يتعدّون على المهنة..