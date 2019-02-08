مطرب لبناني يعلق على غناء منى أبو حمزة في ديو المشاهير
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مطرب لبناني يعلق على غناء منى أبو حمزة في "ديو المشاهير"

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العرب اليوم - مطرب لبناني يعلق على غناء منى أبو حمزة في "ديو المشاهير"

برنامج (ديو المشاهير)
بيروت - العرب اليوم

علّق مطرب لبناني على غناء مقدّمة البرامج منى أبو حمزة في برنامج (ديو المشاهير) حيث رافقها عزفاً على البيانو أسامة الرحباني بالقول: هذه المرأة متعدّدة المواهب وقد فاجأتنا بموهبة الغناء وهي أفضل بكثير من عدد من الذين يتعدّون على المهنة..

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مطرب لبناني يعلق على غناء منى أبو حمزة في ديو المشاهير مطرب لبناني يعلق على غناء منى أبو حمزة في ديو المشاهير



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مطرب لبناني يعلق على غناء منى أبو حمزة في ديو المشاهير مطرب لبناني يعلق على غناء منى أبو حمزة في ديو المشاهير



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