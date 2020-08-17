خالد سليم يعلن وفاة ابن خالته ويطالب الجمهور بالدعاء

أعلن الفنان خالد سليم، منذ قليل، وفاة ابن خالته طالبًا له الرحمة والمغفرة، وذلك من خلال حسابه بموقع "فيس بوك"، حيث كتب "البقاء لله .. انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن خالتى أحمد فاروق العطفى... إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. رجاءً اقرأوا له الفاتحة".من ناحية أخرى كشف النجم خالد سليم عن امتلاك ابنته الكبيرة خديجة لموهبة الغناء وأن صوتها قوى جدا وأنه يساعدها فى أن يعزف لها على العود.

وأضاف خالد سليم، خلال لقائه ببرنامج Lite Show الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة، لا أحب دخول ابنتي مجال الغناء لأنى لا أريد أن ترى وتواجه التعب والانتقادات التي مررت بها لكن إذا فضلت مجال الغناء فسأكون بجوارها في أي مكان.وتحدث خالد خلال اللقاء عن دعم زوجته خيرية الدائم له وأنه يتمنى أن يرزق كل رجل لم يتزوج بزوجة مثل خيرية.وفى سياق منفصل اقترب فيلم "جدو مشاكل" للنجم خالد سليم، من الخروج إلى النور، بعد 3 سنوات من تواجده فى العلب، بعدما تم طرح الأفيش الدعائى للعمل الذى انطلق تصويره فى عام 2017 حيث كان يحمل اسم "اتنين فى واحد" وقتها، وتعرض للعديد من المشاكل الإنتاجية التى تسببت فى إيقافه أكثر من مرة حتى تم الانتهاء من تصويره بالكامل.

الفيلم تم تغيير اسمه أكثر من مرة خلال فترة التصوير حيث كانت البداية باسم "اتنين رايح جاى" وبعد ذلك تغيير إلى "اتثنين فى واحد" ليتم الانتهاء من تصويره وتنقطع أخبار الفيلم حتى أبطاله لم يعرفوا مصيره، حتى تم الكشف عن الأفيش الدعائى منذ أيام تحت اسم "جدو مشاكل" حيث ينوى صناعه طرحه خلال الفترة المقبلة.