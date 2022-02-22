نقل سمير صبري للمستشفى وهذه تطورات حالته

كشف الناقد طارق الشناوي عن تعرض الفنان سمير صبري لوعكة صحية ونقله إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد شعوره بالتعب. طارق الشناوي يكشف تفاصيل حالة سمير صبري وكتب طارق الشناوي عبر حسابه على موقع وتطبيق فيسبوك أن سمير صبري تواجد في الإذاعة بالأمس لمراجعة تفاصيل برنامجه "ذكرياتي"، ودخل بعدها إلى المستشفى. وأوضح الشناوي: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة". وأضاف: "سمير في المستشفي يتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله، أتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات، وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".