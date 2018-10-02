وفاة الفنان جلال عبد القادر عن عمر يُناهز 62عامًا

توفى صباح الثلاثاء, الفنان جلال عبد القادر،بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 62 عامًا.

و ستُقام صلاة الجنازة عليه عقب صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد الحصري في أكتوبر.

يذكر أن الفنان الراحل شارك في عدد كبير من أعمال الدراما التليفزيونية.