خطيبة شقيق أحمد الفيشاوي تثير الجدل عبر مواقع التواصل

قام عمر الفيشاوي نجل الفنان فاروق الفيشاوي وشقيق أحمد الفيشاوي، بنشرمجموعة صورتجمعه مع خطيبته وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، الأمر الذي أحدث جدلاً كبيراً بين متابعي عمر، الغير معروف عند الكثير من جمهور والده الفنان فاروق الفيشاوي وشقيقه الفنان أحمد الفيشاوي، كما أن خطيبته تمتلك ملامح لافتة حيث أنها شقراء وعيناها زرقاوان لفتت أنظار الكثيرين.

وتناقل نشطاء السوشيال ميديا صوراً عفوية لنجل النجم فاروق الفيشاوي، عمر الفيشاوي برفقة خطيبته سرعان ما أثارت الصور الجدل، وعلق متابعي "عمر"، أنه يشبه كثيراً والده الفنان فاروق الفيشاوي مع اختلاف الشعر، كما أن صوره مع خطيبته لم يظهر فيها أحد من أسرته المعروفة فنياً.

من ناحية أخرى أعلن مؤخراً الفنان فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان في أحد المهرجانات الفنية وقال بأنه يتعامل مع المرض بقوة وعزيمة.

الجدير بالذكر أن عمر الفيشاوي، وهو النجل الأصغر لفاروق الفيشاوي وسمية الألفي، ولا يحبذ الظهور في الإعلام والأضواء حيث لم يختار الفن كشقيقه أحمد الفيشاوي الذي امتهن التمثيل ويحبذ جذب الأضواء نحوه بتصرفاته اللافتة، وآخرها تقبيله لزوجته امام الحاضرين في مهرجان الجونة.