وفاة والدة الفنان مروان خوري
آخر تحديث GMT12:37:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

وفاة والدة الفنان مروان خوري

العرب اليوم -

العرب اليوم - وفاة والدة الفنان مروان خوري

المطرب والملحن اللبناني مروان خوري
القاهرة - العرب اليوم

رحلت عن عالمنا صباح اليوم، السيدة نسيما مارون نطانيوس، والدة المطرب والملحن اللبناني مروان خوري.

ومن المقرر الصلاة على الجثمان في كنيسة السيدة عشميت، ثم ينقل الجثمان لدفنها بمسقط رأسها بمزرعة التفاح بقضاء زعرتا.

ويستقبل "مروان" وأسرته العزاء يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت، من الساعة الحادية عشر وحتى السابعة مساءً.

فن عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وفاة والدة الفنان مروان خوري وفاة والدة الفنان مروان خوري



أخبار ذات صلة

GMT 15:54 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

المطربة أمينة تعلن وفاة شقيقتها بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة
العرب اليوم - المطربة أمينة تعلن وفاة شقيقتها بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة

GMT 16:50 2019 الجمعة ,05 تموز / يوليو

مفاجأة تصدم الفنان وائل كفوري بخصوص طليقته
العرب اليوم - مفاجأة تصدم الفنان وائل كفوري بخصوص طليقته

GMT 15:46 2019 الأربعاء ,03 تموز / يوليو

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما
العرب اليوم - إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما

GMT 02:59 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض
العرب اليوم - وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

GMT 09:40 2019 السبت ,29 حزيران / يونيو

وفاة الفنان محمد أبو الوفا
العرب اليوم - وفاة الفنان محمد أبو الوفا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

السيدة الأولى أنفقت 3000 إسترليني بنما دفعت الأبنة 2800 جنيه

إيفانكا وميلانيا تتنافسان على لقب صاحبة الملابس الأغلى

واشنطن - العرب اليوم

عندما يتعلّق الأمر بالزيارات الرسمية، فإن ميلانيا ترامب البالغة 49 عامًا، وإيفانكا ترامب البالغة من العمر 37 عامًا، لديهما أسلوب خاص في ارتداء الملابس، ولكن من منهما خزانة ملابسها تكلّف أكثر؟. فسواءً كانتا تظهران في حديقة البيت الأبيض من أجل إعلان أو لحضور زيارة رسمية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فمن المعروف أن كلا المرأتين تنفقان آلاف الدولارات على ملابسهما، وقد تم الإعلان مؤخرًا عن أن السيدة الأولى ميلانيا أنفقت 12 ألف جنيه إسترليني (15 ألف دولار) على ملابسها أثناء زيارتها إلى المملكة المتحدة مع ترامب الشهر الماضي، وخلال هذا الوقت حضر الزوجان مناسبات مع أفراد من العائلة المالكة. وفي هذه المناسبة، كان لدى السيدة الأولى في الولايات المتحدة حقيبة مليئة بالأزياء الأنيقة وخزانة ملابسها خلال الأيام الثلاثة تكلّفت 12652 جني...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:09 2019 الخميس ,11 تموز / يوليو

ليدي غاغا تتحضّرُ لإطلاقِ خطّ مكياجٍ خاصٍ بها
العرب اليوم - ليدي غاغا تتحضّرُ لإطلاقِ خطّ مكياجٍ خاصٍ بها

GMT 00:10 2019 الخميس ,11 تموز / يوليو

كرواتيا تجذب السيّاح إلى منطقة نائية لممارسة الرياضة
العرب اليوم - كرواتيا تجذب السيّاح إلى منطقة نائية لممارسة الرياضة

GMT 23:49 2019 الخميس ,11 تموز / يوليو

عرض قصر مارلين مونرو المُفضّل للبيع مقابل 115 مليون دولار
العرب اليوم - عرض قصر مارلين مونرو المُفضّل للبيع مقابل 115 مليون دولار

GMT 02:46 2019 الخميس ,11 تموز / يوليو

بارزاني يُؤكِّد على أنّ الأولوية لتحسين العلاقات مع بغداد
العرب اليوم - بارزاني يُؤكِّد على أنّ الأولوية لتحسين العلاقات مع بغداد

GMT 00:45 2019 الخميس ,11 تموز / يوليو

"إم بي سي" تطرح "سينيير" برنامجًا جديدًا من "ذا فويس"
العرب اليوم - "إم بي سي" تطرح "سينيير" برنامجًا جديدًا من "ذا فويس"

GMT 15:34 2019 الأربعاء ,10 تموز / يوليو

سنان كمال ينجح في تحويل بغداد لعاصمة الأزياء
العرب اليوم - سنان كمال ينجح في تحويل بغداد لعاصمة الأزياء

GMT 01:26 2019 الأربعاء ,10 تموز / يوليو

استمتع بالجمال والطبيعة بأكثر الجزر سرية في إندونيسيا
العرب اليوم - استمتع بالجمال والطبيعة بأكثر الجزر سرية في إندونيسيا

GMT 15:11 2019 الأربعاء ,10 تموز / يوليو

مؤلف ينفق مبلغًا ضخمًا لتحويل منزله لبيت العجائب
العرب اليوم - مؤلف ينفق مبلغًا ضخمًا لتحويل منزله لبيت العجائب

GMT 02:03 2019 الخميس ,11 تموز / يوليو

سليمان شنين معارض على رأس البرلمان الجزائري للمرة الأولى
العرب اليوم - سليمان شنين معارض على رأس البرلمان الجزائري للمرة الأولى

GMT 03:33 2019 الأربعاء ,10 تموز / يوليو

الإنترنت يتفوق على مشاهدة التفزيون في أحدث استطلاع رأي هولندي
العرب اليوم - الإنترنت يتفوق على مشاهدة التفزيون في أحدث استطلاع رأي هولندي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:54 2019 الثلاثاء ,09 تموز / يوليو

الأمن اللبناني يوقف 8 أشخاص اغتصبوا قاصراً سوريةً وابتزوها
العرب اليوم - الأمن اللبناني يوقف 8 أشخاص اغتصبوا قاصراً سوريةً وابتزوها

GMT 16:18 2019 الإثنين ,24 حزيران / يونيو

أحمد عاصم يُؤكِّد وجود خلط شديد بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب
العرب اليوم - أحمد عاصم يُؤكِّد وجود خلط شديد بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب

GMT 16:55 2019 الإثنين ,24 حزيران / يونيو

"هواوي" تنقل حربها مع أميركا إلى ساحة القضاء
العرب اليوم - "هواوي" تنقل حربها مع أميركا إلى ساحة القضاء

GMT 15:40 2019 الإثنين ,24 حزيران / يونيو

السبكى يوضح أهمية جراحات السمنة فى معالجة مرض السكر
العرب اليوم - السبكى يوضح أهمية جراحات السمنة فى معالجة مرض السكر

GMT 09:27 2019 الثلاثاء ,25 حزيران / يونيو

اكتشاف علمي جديد يُعطي أملا لعلاج الأعراض المبكرة لمرض ألزهايمر
العرب اليوم - اكتشاف علمي جديد يُعطي أملا لعلاج الأعراض المبكرة لمرض ألزهايمر

GMT 16:17 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

أبرز 5 سيارات "زيرو" طراز 2019 بسعر 200 ألف جنيه
العرب اليوم - أبرز 5 سيارات "زيرو" طراز 2019 بسعر 200 ألف جنيه

GMT 07:33 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو

"سبورتاج" 2019 رسمياً في مصر تعرف على المواصفات والأسعار
العرب اليوم - "سبورتاج" 2019 رسمياً في مصر تعرف على المواصفات والأسعار

GMT 14:42 2016 الأحد ,09 تشرين الأول / أكتوبر

أزمة جديدة مرتقبة بين العراق وتركيا بسبب بناء سد "اليسو " جديد على نهر دجلة
العرب اليوم - أزمة جديدة مرتقبة بين العراق وتركيا بسبب بناء سد "اليسو " جديد على نهر دجلة

GMT 13:56 2018 الأربعاء ,04 تموز / يوليو

تكبير الصدر في المنزل من دون عمليات تجميل
العرب اليوم - تكبير الصدر في المنزل من دون عمليات تجميل

GMT 00:28 2016 السبت ,13 شباط / فبراير

طبيبة نفسية تحلَل شخصية محمود حميدة في برنامج "المتاهة"
العرب اليوم - طبيبة نفسية تحلَل شخصية محمود حميدة في برنامج "المتاهة"

GMT 03:34 2017 الثلاثاء ,04 إبريل / نيسان

مخيمات اللاجئين في أوغندا عبارة عن قنبلة موقوتة على وشك الانفجار
العرب اليوم - مخيمات اللاجئين في أوغندا عبارة عن قنبلة موقوتة على وشك الانفجار

GMT 19:18 2019 الإثنين ,06 أيار / مايو

السلطات السعودية تُصدر قرارًا نهائيًّا بشأن رسوم المقيمين في المملكة
العرب اليوم - السلطات السعودية تُصدر قرارًا نهائيًّا بشأن رسوم المقيمين في المملكة

GMT 21:10 2018 الأربعاء ,15 آب / أغسطس

الصور الأولى من خطوبة أحمد فهمي وهنا الزاهد
العرب اليوم - الصور الأولى من خطوبة أحمد فهمي وهنا الزاهد

GMT 13:23 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبراير

أفكار جديدة ومميّزة لديكور ركن الصلاة في المنزل
العرب اليوم - أفكار جديدة ومميّزة لديكور ركن الصلاة في المنزل

GMT 05:42 2016 الأحد ,19 حزيران / يونيو

دوللي عياش تُؤكّد أنَّها نجحت في برنامجها وتبحث عن فرصة أكبر
العرب اليوم - دوللي عياش تُؤكّد أنَّها نجحت في برنامجها وتبحث عن فرصة أكبر

GMT 20:49 2013 الأحد ,10 آذار/ مارس

كاظم الجبوري يندم لتحطيمه تمثال صدام حسين رغم شهرته بأنه وجه سقوط بغداد
العرب اليوم - كاظم الجبوري يندم لتحطيمه تمثال صدام حسين رغم شهرته بأنه وجه سقوط بغداد

GMT 04:11 2015 الإثنين ,20 تموز / يوليو

الأميركيون يتجهون إلى هجر الكلاب وزيادة عددها في الملاجئ
العرب اليوم - الأميركيون يتجهون إلى هجر الكلاب وزيادة عددها في الملاجئ

GMT 09:38 2016 الأحد ,07 شباط / فبراير

لافيرن كوكس تُذهل الحاضرين بفستان خوخي مُرصَع بالألماس
العرب اليوم - لافيرن كوكس تُذهل الحاضرين بفستان خوخي مُرصَع بالألماس

GMT 03:29 2019 السبت ,13 إبريل / نيسان

الإمارات ملاذ السياح الباحثين عن طقس معتدل في الشتاء
العرب اليوم - الإمارات ملاذ السياح الباحثين عن طقس معتدل في الشتاء

GMT 01:30 2018 الخميس ,20 كانون الأول / ديسمبر

القومي للترجمة يصدر أربعة إصدارات بطريقة برايل للمكفوفين
العرب اليوم - القومي للترجمة يصدر أربعة إصدارات بطريقة برايل للمكفوفين

GMT 14:19 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

روس كوسموس تعتزم افتتاح قناتها التلفزيونية الخاصة بها
العرب اليوم - روس كوسموس تعتزم افتتاح قناتها التلفزيونية الخاصة بها

GMT 13:46 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

"كورسيكا" جزيرة الجمال في فرنسا ملاذًا لمحبي الشواطئ
العرب اليوم - "كورسيكا" جزيرة الجمال في فرنسا ملاذًا لمحبي الشواطئ

GMT 14:13 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس

نادي الاتحاد الليبي يعلن غياب مهاجمه معاذ عيسى لـ4 أشهر
العرب اليوم - نادي الاتحاد الليبي يعلن غياب مهاجمه معاذ عيسى لـ4 أشهر

GMT 15:36 2018 الخميس ,08 شباط / فبراير

أخطاء تجنبي الوقوع فيها في تصميم النوافذ الخارجية
العرب اليوم - أخطاء تجنبي الوقوع فيها في تصميم النوافذ الخارجية

GMT 02:25 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / يناير

شركات حديد العشري تعلن عن وظائف جديدة في مصانعها
العرب اليوم - شركات حديد العشري تعلن عن وظائف جديدة في مصانعها

GMT 20:13 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

كلاسيكو "الليغا" من منظور مختلف بين نافاس وشتيغن
العرب اليوم - كلاسيكو "الليغا" من منظور مختلف بين نافاس وشتيغن

GMT 06:50 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

عسل شجر " الزيزفون " والزعتر البري مضادة للأكسدة
العرب اليوم - عسل شجر " الزيزفون " والزعتر البري مضادة للأكسدة

GMT 23:01 2014 الجمعة ,27 حزيران / يونيو

كيم كارداشيان تتألق في إطلالة ساحرة بفستان جذَّاب
العرب اليوم - كيم كارداشيان تتألق في إطلالة ساحرة بفستان جذَّاب
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab