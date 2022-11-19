وفاة المغني براندن سميث عن عمرٍ يناهز 28 عاماً

تعيش الموسيقى حالياً لحظة حزينة لوفاة المطرب "براندن سميث" الشهير باسم "بي. سميث"، مغني موسيقى R&B، الذي توفي عن عمرٍ يناهز 28 عاماُ بسبب فشل في الجهاز التنفسي الناتج عن التليف الرئوي الذي كان يعاني منه. وقد أعلن ذلك شقيق المغني الشاب، الذي يُدعى "دينزيل" على إنستغرام من خلال مقطع فيديو تم نشره على صفحة "بي سيميث" على إنستغرام، أكد "دينزيل"، شقيق الفنان، الأخبار المأساوية لجميع متابعيه، والتي أصابتهم جميعاً بالصدمة. وجاء في الفيديو: "اليوم، للأسف، أعلن عن وفاة أخي بسبب فشل في الجهاز التنفسي بعد معركة طويلة مع التليف الرئوي".