حسين الجسمي سفيرا لحملة تعداد الشارقة 2022

اختارت دائرة الإحصاء والتنمية بالإمارات المطرب حسين الجسمى، كوجه إعلامى وسفيرا لحملة "تعداد الشارقة 2022".

وطرح الجسمى أغنية توعوية اجتماعية بعنوان "أنت مهم" حملت وتضمنت رسالة يخاطب بها كل فرد من سكان إمارة الشارقة بأنه عنصر مهم ورئيسى لنجاح وتنفيذ التعداد السكانى.