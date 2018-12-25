بالصور احتفال أصدقاء عمرو يوسف بعيد ميلاده داخل الجيم

احتفل عدد من أصدقاء الفنان عمرو يوسف، بعيد ميلاده، داخل إحدى صالات الجيم، حيث فوجئ، عمرو أثناء دخوله للجيم بتجهيز أصدقاءه لمفاجأة الاحتفال بعيد ميلاده.

واستقبل أصدقاء عمرو يوسف، الفنان بأغانى عيد الميلاد، وقالب من التورتة، وقد طبع عليه صورة له تجسده فى أثناء ممارسة تمارينه الرياضية.

وحرص عمرو يوسف، على تقديم الشكر لأصدقائه على هذه المفاجأة، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم بهذه المناسبة.

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