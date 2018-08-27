هند صبري تفتح النار على سعد لمجرد بعد اعتقاله في فرنسا

علّقت الممثلة التونسية هند صبري على الأخبار التي يتم تداولها حاليًا عن توقيف الفنان المغربي سعد لمجرد في فرنسا من جديد بتهمة اغتصاب وضرب فتاة جديدة.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً" كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول ، لكن التكرار قتل الشك ,هذا الشاب استهتر بنفسه و بجمهوره و لا يستحق أن يكون نجمًا أو قدوة لأحد".

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية أنّ الفنان المغربي سعد المجرّد موقوف منذ صباح الأحد في مركز الدرك في سان تروبيه، بعدما تقدّمت امرأة ببلاغ ضدّه تتّهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيًا في المدينة الساحلية الجنوبية.

وقالت النيابة العامة في مدينة دراغينيان إن توقيف المجرّد، الملاحق أصلًا في فرنسا بدعاوى اغتصابٍ أخرى، جرى بناءً على شكوى رفعتها ضدّه امرأة تتهمه فيها بارتكاب "أفعال ينطبق عليها الاغتصاب".

وأضافت إن المجرّد أوقف في مقر الدرك في غاسين-سان-تروبيه على ذمّة التحقيق لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد.

ولاحقت الشرطة سابقًا سعد لمجرد في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة فندقه في باريس، وقد وجّه اليه القضاء رسميًا في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وأودعه السجن بانتظار محاكمته.