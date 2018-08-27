هند صبري تفتح النار على سعد لمجرد بعد اعتقاله في فرنسا

علّقت الممثلة التونسية هند صبري على الأخبار التي يتم تداولها حاليًا عن توقيف الفنان المغربي سعد لمجرد في فرنسا من جديد بتهمة اغتصاب وضرب فتاة جديدة.
وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً" كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول ، لكن التكرار قتل الشك ,هذا الشاب استهتر بنفسه و بجمهوره و لا يستحق أن يكون نجمًا أو قدوة لأحد".
وأعلنت النيابة العامة الفرنسية أنّ الفنان المغربي سعد المجرّد موقوف منذ صباح الأحد في مركز الدرك في سان تروبيه، بعدما تقدّمت امرأة ببلاغ ضدّه تتّهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيًا في المدينة الساحلية الجنوبية.
وقالت النيابة العامة في مدينة دراغينيان إن توقيف المجرّد، الملاحق أصلًا في فرنسا بدعاوى اغتصابٍ أخرى، جرى بناءً على شكوى رفعتها ضدّه امرأة تتهمه فيها بارتكاب "أفعال ينطبق عليها الاغتصاب".
وأضافت إن المجرّد أوقف في مقر الدرك في غاسين-سان-تروبيه على ذمّة التحقيق لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد.
ولاحقت الشرطة سابقًا سعد لمجرد في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة فندقه في باريس، وقد وجّه اليه القضاء رسميًا في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وأودعه السجن بانتظار محاكمته.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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