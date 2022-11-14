الفنان الأردني أشرف طلفاح يدخل في غيبوبة بسبب اعتداء مجهول في مصر

دخل الفنان الأردني أشرف طلفاح، أمس الأحد 13 نوفمبر 2022 بغيبوبة بعد الاعتداء عليه في مصر من قبل أحد الأشخاص، الأمر الذي تسبب له بنزيف حاد على مستوى الدماغ. وقال نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي لـ"العربية.نت"، إن الفنان طلفاح تعرض لاعتداء مجهول سبب له نزيفًا في الدماغ وغيبوبة أثناء إقامته في جمهـورية مصر.

ولفت نقيب الفنانين الأردنيين إلى أن "طلفاح" يرقد حاليًا في المستشفى وهو في حالة خطيرة بعد إصابته بنزيف في الدماغ أدى لدخوله في غيبوبة. وأضاف العبادي أنه تم التواصل مع السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، وهو يتابع مع السلطات الأمنية المصرية تفاصيل الحادثة.