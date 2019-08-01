زوجات المشاهير فتيات بحثن عن فتى الأحلام في عالم النجوم

تحلم العديد من الفتيات بالارتباط بنجم شهير، ليس بحثا عن الشهرة، ولكن لأنهن يرين في ذلك النجم فتى أحلامهن الذي يمتلك كل الصفات التي لطالما حلمن بها. ولكن ماذا لو أصبح ارتباط إحداهن بنجم معروف سببا في دخولها عالم الشهرة؟

كان لبعض للمغربيات نصيب في الشهرة، وبعد أن كن فتيات عاديات، طرقت النجومية أبوابهن وأصبحن من مشاهير المغرب والوطن العربي بسبب زواجهن بأشهر النجوم.

هذه السيدة ارتبطت براشيد الوالي في بداياته الفنية، ولم تكن تعلم أن مساندتها له ووقوفها إلى جانبه في كل المحطات التي مر منها، سيجعل منها أيضا نجمة، يعترف لها المغاربة بدورها كزوجة صالحة ورفيقة درب نجم مغربي محبوب.

ارتبطت هند بحاتم عمور بعد تخرجه من برنامج ستوديو دوزيم، وحققت حينها صور زفافهما انتشارا كبيرا، وبعد عدة سنوات سطع نجم هذا الفنان لتتحول هند إلى مديرة أعماله ومرافقته في جميع نشاطاته الفنية، وأصبحت الآن هند من بين أشهر زوجات النجوم المغاربة.