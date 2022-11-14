وفاة الفنان سامي فهمي بعد صراع طويل مع المرض
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وفاة الفنان سامي فهمي بعد صراع طويل مع المرض

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العرب اليوم - وفاة الفنان سامي فهمي بعد صراع طويل مع المرض

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القاهرة ـ العرب اليوم

كشفت الفنانة عايدة فهمي عن وفاة شقيقها الفنان سامي فهمي، دون الكشف عن موعد أو مكان تشييع جثمان الفقيد وقبول العزاء.

و كان سامي فهمي قد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، وبدايته كانت من خلال المشاركة في مسرحية "القاهرة في ألف عام" 1969، ومنها إلى السينما حيث شارك في فيلم "زائر الفجر" عام 1973، ثم انتقل للتليفزيون من خلال مسلسل "فرصة العمر" حيث قدّم دور "شاكر فضله" مع الفنان محمد صبحي عام 1976، وفق (سيدتي).

وشهد عام 1983 آخر أعماله من خلال مسلسلي "عش المجانين" مع محمد عوض وسهير البابلي، و"الصياد والحب" مع سمير غانم وأحمد بدير وإسعاد يونس، قبل أن يهاجر إلى أمريكا لأجل دراسة الإخراج، ثم قرر الاستقرار هناك لمدة 30 عاما وتفرغ لإدارة الأعمال، وعاد إلى القاهرة عام 2018 في أول زيارة بعد الهجرة، وحاول العودة للحياة الفنية وشارك ببطولة فيلم "ورقة جمعية" عام 2019.

وكان اخر تكريم للراحل سامي فهمي من قبل الفنان الكبير محمد صبحي في احتفالية " 50 سنة فن " التي كرم فيها كل الفنانين الذين شاركوه أعماله، وكان من ضمنهم الفنان سامي فهمي.

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وفاة الفنان سامي فهمي بعد صراع طويل مع المرض وفاة الفنان سامي فهمي بعد صراع طويل مع المرض



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