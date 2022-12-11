وفاة ممثلة المسرح والتلفزيون البريطانية روث مادوك عن سن 79 عاما

توفيت نجمة المسرح والتلفزيون البريطانية روث مادوك، المعروفة بدورها في المسلسل الكوميدي "هاي- دي- هاي!" عن سن 79 عاما .

وحازت الممثلة شهرتها من خلال دور منظمة الفعاليات الرياضية جلاديس بيو في المسلسل التلفزيوني الذي حقق نجاحا ساحقا وعرض على قناة "بي بي سي 1" عن معسكر ترفيهي أقيم في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وشملت مسيرتها الفنية مجموعة من الأدوار في المسرح والأفلام الموسيقية من "فيدلر أون ذا روف" إلى "جيبسي".

وجاء في بيان حصلت عليه وكالة أنباء "بي إيه ميديا" من فيل بيلفيلد رئيس وكالة "بيلفيلد آند وارد" للمواهب: "نعلن بكثير من الأسى رحيل عميلتنا العزيزة المحبوبة روث مادوك".