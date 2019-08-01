تصرّفات مُحيِّرة من أنغام تجاه زوجها المُوزِّع أحمد إبراهيم

عادت أخبار الفنانة أنغام مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم إلى الواجهة من جديد، رغم استقرار علاقتهما خلال الفترة الأخيرة وظهورهما معا في أكثر من مناسبة فإن الجمهور فوجئ في الساعات الأخيرة بتصرفات محيرة ومتناقضة من أنغام أعادت الجدل من جديد.

وظهرت أنغام منذ يومين مع زوجها أحمد إبراهيم في كواليس حفلها بصيف الباحة، وحرص على دعمها والوجود معها في الكواليس، وكذلك نشر صورا من الحفل وتغزل بها وأشاد بنجاحها في الحفل، ونشرت أنغام بعدها صورة معه أثناء وجودهما في حفل محمد حماقي في جدة، والذي صعدت به على المسرح برفقة زوجها لمشاركة حماقي الحفل.

ورغم وجودهما المكثف معا فإن ذلك لم يمنع الشائعات والأخبار حول علاقتهما من التداول في نفس الوقت، وذلك بعد اكتشاف الجمهور حذف أنغام رسائلها الرومانسية إلى زوجها أحمد إبراهيم في بداية زواجهما والتي من بينها رسالة بخط يدها وجهتها إليه، بالإضافة إلى صور أخرى كانت نشرتها في ذلك الوقت وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن سبب حذفها للصور والرسائل فجأة.