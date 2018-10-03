بالصور غادة عبد الرزاق تقوم بإحراج الطبيب الخاص بها بطريقة مُلفته

تصدرت الفنانة غادة عبد عبد الرازق، تريندات جوجل، بعد أن شاركت جمهورها أمس بصورة لها من عيادة تجميل الأسنان بعد أن خضعت لعملية تجميل على يد الطبيب الشهير ماجد ناجي، وظهرت غادة وهي ترتدي كعب عالي، وكان بينها وبين الدكتور فارق الطول الكبير،مما دعا الطبيب لاستخدم كرسي للوقوف عليه حتى يتفادى فارق الطول بينهما وليظهر هو الأطول.

يذكر أن اخر أعمال الفنانة غادة عبد الرزاق، مشاركتها في فيلم" حرب كرموز" الذي شاركها في بطولته الفنان أمير كرارة، وحقق الفيلم نجاح كبير أثناء عرضه في موسم عيد الفطر الماضي.

تدور الأحداث ضابط في الشرطة المصرية يدعى الجنرال يوسف المصري، ويسكن فى حي كرموز بالإسكندرية، وتعود أحداث الفيلم لفترة حكم الملك فاروق ما قبل ثورة 1952 في وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويدخل يوسف المصري في معارك ويحاول إنقاذ فتاة من تعرضها للاغتصاب.

كما أن شاركت غادة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" ضد مجهول" مع الفنانة روجينا.

تدور أحداث مسلسل " ضد مجهول " في إطار درامي تشويق مع غموض حول "ندى" وهي موظفة بنك تنتمي للطبقة المتوسطة، متزوجة ولديها ابنة، لديها مشاكل مع زوجها بسبب ظروف عملها، وهو ما جعله يطلقها، ويحرمها من ابنتها، وتزداد الأمور صعوبة عليها عندما تتعرض ابنتها للاغتصاب والمشكلة أن القضية تحرر ضد مجهول، لتبدأ من هنا والدتها "ندى" في البحث عن المجرم، ومسلسل " ضد مجهول " من تأليف عز الدين شكري فشير، وسيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسى.