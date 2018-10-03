بالصور غادة عبد الرزاق تقوم بإحراج الطبيب الخاص بها بطريقة مُلفته

تصدرت الفنانة غادة عبد عبد الرازق، تريندات جوجل، بعد أن شاركت جمهورها أمس بصورة لها من عيادة تجميل الأسنان بعد أن خضعت لعملية تجميل على يد الطبيب الشهير ماجد ناجي، وظهرت غادة وهي ترتدي كعب عالي، وكان بينها وبين الدكتور فارق الطول الكبير،مما دعا الطبيب لاستخدم كرسي للوقوف عليه حتى يتفادى فارق الطول بينهما وليظهر هو الأطول.
يذكر أن اخر أعمال الفنانة غادة عبد الرزاق، مشاركتها في فيلم" حرب كرموز" الذي شاركها في بطولته الفنان أمير كرارة، وحقق الفيلم نجاح كبير أثناء عرضه في موسم عيد الفطر الماضي.
تدور الأحداث ضابط في الشرطة المصرية يدعى الجنرال يوسف المصري، ويسكن فى حي كرموز بالإسكندرية، وتعود أحداث الفيلم لفترة حكم الملك فاروق ما قبل ثورة 1952 في وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويدخل يوسف المصري في معارك ويحاول إنقاذ فتاة من تعرضها للاغتصاب.
كما أن شاركت غادة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" ضد مجهول" مع الفنانة روجينا.
تدور أحداث مسلسل " ضد مجهول " في إطار درامي تشويق مع غموض حول "ندى" وهي موظفة بنك تنتمي للطبقة المتوسطة، متزوجة ولديها ابنة، لديها مشاكل مع زوجها بسبب ظروف عملها، وهو ما جعله يطلقها، ويحرمها من ابنتها، وتزداد الأمور صعوبة عليها عندما تتعرض ابنتها للاغتصاب والمشكلة أن القضية تحرر ضد مجهول، لتبدأ من هنا والدتها "ندى" في البحث عن المجرم، ومسلسل " ضد مجهول " من تأليف عز الدين شكري فشير، وسيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسى.
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يمكننا التنبؤ بما سترتديه ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، بعد حضورها عرض أزياء مصممها المفضل "جيفنشي" الذي قدم أحدث مجموعاته في أسبوع الموضة في باريس. وقدمت كلير وايت كيلر، رئيسة دار أزياء "جيفنشي"، وهي المرأة التي صممت فستان زفاف دوقة ساسيكس، مجموعة من التصميمات الفاخرة والمستوحاة من الثمانينات، في باريس يوم الأحد , واختارت ميغان (37 عامًا) العديد من تصاميم جيفنشي خلال سنتها الأولى كدوقة ، وكانت مجموعة صيف وربيع 2019 الجديدة أكثر من مجرد تلميح عن تألق ماركل من فستان سهرة أسود إلى ثوب سهرة أخضر براق. وحظيت المجموعة الجديدة بإشادة واسعة من قبل المطلعين على الموضة ، حيث أعلنت مجلة "Fashionista" أن المجموعة الجديدة "متطورة وأنيقة وفاخرة" , ووصف تايلر ماكول ، الخبير في الموضة، التصاميم بأنها "مثيرة" في الوقت الذي أثنى فيه على السروال القصير والفساتين المسائية. وكانت معظم
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