صور نجوم الفن بملامح متقدمة في العمر على إنستغرام تحظى بتفاعل واسع
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صور نجوم الفن بملامح متقدمة في العمر على "إنستغرام" تحظى بتفاعل واسع

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العرب اليوم - صور نجوم الفن بملامح متقدمة في العمر على "إنستغرام" تحظى بتفاعل واسع

نجوم الفن بملامح متقدمة في العمر
القاهرة - العرب اليوم

ينشغل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا بتطبيق "فيس آب" Face App، الخاص بتحويل ملامح الوجه إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر، رغم مخاطر هذه "التسلية الإلكترونية" بحسب خبراء تكنولوجيين.

هذه "التسلية" لم تقتصر على رواد الإنترنت فقط، بل كان لنجوم الفن نصيب منها، حيث تم استخدام صورهم ضمن التطبيق، ليظهروا بملامح متقدمة في العمر، كما لو كانوا في عمر الستينيات أو السبعينيات تقريبًا.

وحظيت صور النجوم المعدلة التي تم تداولها عبر إحدى صفحات "إنستغرام" بتفاعل واسع، وعلقت عليها فنانات مثل سيرين عبدالنور، نادين نسيب نجيم، وورد الخال.

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صور نجوم الفن بملامح متقدمة في العمر على إنستغرام تحظى بتفاعل واسع صور نجوم الفن بملامح متقدمة في العمر على إنستغرام تحظى بتفاعل واسع



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