تشييع جثمان الفنان حسن حسني

وصل صباح اليوم السبت عدد قليل من أهالى وأصدقاء الفنان الراحل حسن حسنى إلى مستشفى دار الفؤاد، والذى توفى فيها بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأه لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير