أعلنت شركة مارفل للإنتاج السينمائي أنه أصبح يوجد ‏أقل من 8 ملايين دولارات تفصل فيلم "أفنجرز: EndGame" عن التفوق على فيلم "Avatar" ويصبح أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر العالمي.

وكانت بعض التقارير أعلنت عن خروج فيلم "‎Avengers: Endgame" من المنافسة ضمن الأفلام العشر الأوائل في شباك التذاكر بعد 7 أسابيع من عرضه، ويبقى فيلم "‎Avatar" الأعلى تحقيقًا للإيرادات في التاريخ بفارق 46 مليون دولار عن أقرب منافسيه.

إعادة عرض فيلم "Avengers: Endgame" الأسبوع المقبل لينافس "Avatar"