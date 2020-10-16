الإفراج عن هيا الشعيبي ومنعها من الظهور بالسعودية

كشفت صحيفة النهار اللبنانية عن قرار النيابة العامة في الكويت والذى صدر اليوم بالإفراج عن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بعد احتجازها على خلفية نشرها مقطع فيديو مخلا بالآداب العامة عبر تطبيق "سناب شات".