استقطب موسم جدة رائعة شكسبير "الملك لير" التي يقدمها على المسرح الفنان يحيى الفخراني مع فريقه وأبطال ثاني عروض "كايرو شو" في المملكة، ويخرجها تامر كرم، ليبدأ عرضها غدًا الأربعاء على المسرح العربي في منطقة أبحر الجنوبية ضمن فعاليات الموسم.

ويعد هذا العرض الأول في السعودية، للمسرحية التراجيدية التي كتبها ويليام شكسبير ما بين سنة 1603 وسنة 1606، والتي وضعها النقاد على قمة ما كتب باعتبارها تنتمي إلى العصر الحديث وتحمل بذور الحداثة.

ويقدم الفنان يحيى الفخراني دور الملك لير، كما تقدم الفنانة ريهام عبد الغفور شخصية ابنته الوسطى، والفنانة رانيا فريد شوقي التي تجسد شخصية ابنته الكبرى، والفنانة هبة مجدي الابنة الصغرى، مع بقية نجوم العرض أحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي، وناصر سيف وحمادة شوشة.