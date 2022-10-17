الموت يغيب الشاعر السعودي عبدالله أبو راس

رحل الشاعر الغنائي السعودي عبد الله أبو راس بعد معاناة مع المرض.

يعد أبو راس من ابرز الشعراء في السعودية حيث تعاون مع ابرز الفنانين في الوطن العربي بينهم أصالة، ديانا حداد، مؤخراً الفنان السعودي متعب الشعلان وغيرهم من الفنانين.

وقال نهار أبو راس إبن الشاعر الراحل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "بقلوب راضية بقدر الله انتقل الى رحمة الله والدي الاب الشاعر الدبلوماسي اعز ما املك: عبد الله محمد ابو راس والصلاة عليه عصرا يوم غد الاثنين في جامع الراجحي في الرياض اسأل الله العظيم ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".