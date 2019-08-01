يتأهب الفنان المصري محمد رمضان ، والفنان المغربي سعد لمجرد، لإصدار أغنيتهما الجديدة التي تحمل عنوان "إنساي"، وهي مزيج من اللهجتين المصرية والمغربية.

ونشر محمد رمضان على صفحته بـ "إنستغرام" صورة من فيديو كليب الأغنية التي جمعته بنجم البوب المغربي سعد المجرد، وعلق عليها بالقول: "بعد يومين على قناتي الخاصة بيوتيوب، إنساي رفقة نجم المغرب العربي سعد المجرد".

كما نشر سعد المجرد من جهته صورة تجمعه بالفنان المصري محمد رمضان، وكتب معلّقا "أجمل طاقة أحسن فيديو كليب مصور رفقة أخي محمد رمضان".

وقد كشفت مصادر إعلامية أن تكلفة تصوير فيدو كليب الأغنية قدرت بحوالي نصف مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب تصويره بمعدات تقنية حديثة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وسبق للفنان محمد رمضان أن صرح بأن الأغنية من كلمات وألحان الفنان سعد المجرد، فيما تكلف هو بالجزء المصري منها مستعينا في ذلك بشعراء مصرين.

وتعتبر أغنية إنساي، للفنانين سعد المجرد ومحمد رمضان، أول عمل مشترك للفنان المغربي سعد المجرد بعد خروجه من السجن.