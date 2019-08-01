ينطلق فيلم The Lion King، بتقنية آيماكس 3D في سينما أمريكانا بلازا، بدايةّ من الأربعاء المقبل 17 يوليو وحتى الثلاثاء 30 يوليو.

يعتبر الفيلم هو إعادة إحياء لنسخته الكرتونية الشهيرة الصادرة عام 1994، والتي ارتبط بها جيلا التسعينات والثمانينات، خاصة أن الفيلم هو ثاني تجارب شركة "ديزني" هذا العام في تحويل كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، والذي اقتربت إيراداته من المليار دولار عالميًا.

وصرّح رمزي خوري نائب مدير عام شركة أفلام مصر العالمية: "بالطبع يعرف جمهور السينما قصة فيلم The Lion King، ولكن إعادة إحياء الفيلم مرة أخرى وإطلاقه بتقنية آيماكس هي خطوة ليست تستهدف من يبحث عن القصة، بل من يبحث عن التفرد، عن معايشة تجربة سينمائية فريدة، والخوض في تفاصيل الصورة والصوت، ونجاح فيلم Aladdin يؤكد تعطش الجمهور لكلاسيكيات الكرتون القديمة بأحدث التقنيات، وهو ما تقوم به ديزني حاليًا، وما تتفرد به قاعة آيماكس".

ويتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسؤولية.