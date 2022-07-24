وفاة المخرج السعودي عبد الله باجسير في القاهرة
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وفاة المخرج السعودي عبد الله باجسير في القاهرة

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العرب اليوم - وفاة المخرج السعودي عبد الله باجسير في القاهرة

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القاهرة ـ العرب اليوم

تُوفِّيَ المخرج السعودي عبدالله باجسير، بعد تعرضه لوعكة صحية بالقاهرة، حسبما أعلنت ابنته أوربت عبر حسابها على موقع الفيس بوك، وتم دفنه مساء أمس في القاهرة، على أن يتم قبول العزاء الليلة وكتبت أوربت: «إيماناً بقضاء الله وقدره أنعى أبي ونور حياتي عبدالله أحمد باجسير، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضي الله عن روحك التي أسعدتني، وأرضتني طبت بروحٍ وريحان وجنة نعيم، وطاب ذكرك حتى ألقاك بإذن الله على سُررٍ متقابلين».

وأوضحت أنه سيُقام عزاؤه مساء اليوم الأحد، في جامع السلام بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر ونعى الإعلامي عمرو أديب الفقيد عبر فقرة خاصة من برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC»، وأكد أديب أن المخرج الراحل هو أول من اكتشفه وقام بإعداده لتقديم البرامج الحوارية، وقال: «صاحب أفضال عليا، وهو اللي رباني وعلمني وصبر عليا» ويُعد المخرج عبدالله باجسير من مؤسسي المسرح التلفزيوني في المملكة العربية السعودية مع المخرج بشير مارديني، وطارق ريري، وعبدالعزيز أبو النجا، وسعد الفريح، وحسن دردير.

ويُعد الراحل أحد رواد التلفزيون السعودي؛ حيث شغل سابقاً رئيس قسم الإخراج في التلفزيون السعودي، كما شغل رئيس قسم الإخراج في قنوات أوربت ومن أشهر الأعمال التي أخرجها الراحل باجسير: برنامج بنك المعلومات لعمر الخطيب، وتحت الأضواء، ونجوم على الهواء، وقافلة الحياة الفطرية، والعديد من حفلات مسرح التلفزيون وكان الراحل يستعد لإنتاج مسلسل يتناول قصة حياة رياض السنباطي ورحلته الفنية مع الراحل أم كلثوم.

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وفاة المخرج السعودي عبد الله باجسير في القاهرة وفاة المخرج السعودي عبد الله باجسير في القاهرة



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