وصول جثمان الفنان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل محمود ياسين إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه، وذلك في حضور أقاربه وأبنائه الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، والفنان عمرو محمود ياسين، وزوجته الإعلامية آيات أباظة، وحفيده الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، وزوجته الفنانة شهيرة، وفي حضور عدد كبير من أصدقائه، وكان على رأس هؤلاء الحاضرين والفنان عبد الله مشرف، والفنانة منة بدر تيسير والمخرج مصطفى فكري.

توفي أمس الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز الـ79 عامًا بعد صراع كبير مع المرض، تاركًا حزنًا كبيرًا على رحيله لكنه أيضًا ترك فخرًا وسيرة محترمة والعديد الأعمال الفنية المتميزة التي ستظل علامة بارزة في مشواره الفني.

وكان آخر أعمال الفنان محمود ياسين السينمائية فيلم "جدو حبيبي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ زينب عزيز، بطولة بشرى، لبنى عبدالعزيز، أحمد فهمي، حسن مصطفى، ومجموعة مميزة من النجوم.